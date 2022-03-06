俄羅斯持續與烏克蘭交戰，資深媒體人黃創夏表示，雖然雙方戰況膠著，但卻一直都沒看到烏克蘭正規軍，俄羅斯軍機也沒全面出動，有《孫子兵法》中的「善守者，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上」之感。

針對俄國和烏克蘭目前局勢，黃創夏今（6日）在臉書引《孫子兵法》的「善守者，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上」，表示烏克蘭的正規軍隊深藏仍然未曝光、俄羅斯戰鬥機至今寥寥可數，大決戰前的戰略部署詭異。

許多網友也在其po文底下留言表示，「俄羅斯的敵暗我明攻勢，犯了兵家大忌，所以戰機、直升機都像是在飛蛾撲火」、「俄羅斯就掌握核電廠，比什麼還重要」、「兵者，詭道也」、「不到最後關鍵，底牌不輕易掀開」。

另也有網友認為，美國及北約等國早已進入烏克蘭指導戰爭，雙方在唱雙簧，一邊說不派兵參戰，一邊說你們讓烏國獨立抗俄，讓俄軍輕敵誘敵深入，不管戰爭結局如何，俄羅斯軍力、經濟及政局穩定都是危機。