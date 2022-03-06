時間過很快，3月轉眼又過了一個禮拜，究竟下半個月份財運會如何呢？命理專家小孟老師點名3大生肖，3月底時財運大爆發，其中屬狗的人業績獎金拿不停，屬羊更是財氣驚人。

▍Top 3：生肖狗

屬狗的人不論是正財或是偏財，都會提升很多，只要事業上好好的積極努力，都有機會獲得大筆業績獎金和紅利。如果有閒錢，不妨小試手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但必須要拿捏好分寸。

▍Top 2：生肖猴

屬猴的人這段時間好奇心旺盛，學習上會取得比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入。至於想要偏財的人，玩一下刮刮樂說不定會有不錯的進帳。

▍Top 1：生肖羊

屬羊的人天生就敢衝敢拚，對於困難與挑戰，能勇於面對，做事不只有自己的主張，也能照自己的想法進行。此外，屬羊者的熱情與信念，能讓自己多添幾分領導者魅力，不僅更加有說服力去吸引志同道合的夥伴，或引來貴人相助，也能帶來可觀的財務收益。