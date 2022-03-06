工業電腦廠磐儀(3594)私募引進樺漢策略結盟，兩家IPC深化合作，預計將先在製造、生產端看到效益，另外客戶盤點、策略運籌也正在進行中，第二季起逐步發酵。財務部協理暨發言人郭鳳玲表示，公司不做財測，但業務會逐步發酵，就短期來看，目前雙方公司也在盤點貨況，缺料的解決力道不小。

磐儀上周股價強悍，均線全面拉升，周五股價盤中創下去年6月29日以來的八個月高價，終場收漲3.03%報25.5元。

磐儀2月24日董事會通過私募案，已洽定應募人為樺漢100%持有的樺成國際投資，宣布引進工業電腦廠樺漢作為策略性投資人，以每股18.5元認購私募股數1.6萬張，樺漢合計斥資2.96億元，將持有磐儀17.64%股權，超過緯創目前所持有的6.33%，成為第一大法人股東。據了解，私募案完成後，樺漢規劃占磐儀一席董事。

磐儀、樺漢聯手，市場預期，除了具加速產業生態系成型效果之外，更有助於跟聯發科(2454)、Google等異業結盟夥伴共同拓展工業物聯網及產業元宇宙商機，「A+M+E」合作綜效今年起逐步顯現。

磐儀預期將加速工業物聯網落地，尤其是在製造優勢上的綜效最為快速，目前已在執行當中，下季就可以看到成效。而業務方面，將在醫療、工控領域加強合作，發揮共享、利他效果。

此外，磐儀中和廠取得ISO 13485醫療認證，將有助於樺漢快速加入智慧醫療領域，在設計服務部分也可以協助樺漢，展開更密切的分工統合，打造一條龍優勢。

法人預估，磐儀今年營運除了本業接單、出貨動能強勁，目前在手訂單已達到去年目標六成水準，加上後續有樺漢共用料件及產能支援之下，缺料情況可望進一步緩解，將進一步推升業績達三成成長空間。