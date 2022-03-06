38婦女節前夕，有意角逐國民黨提名台南市長的不分區立委陳以信批評，台南市女性公務員比例6都最低，一級女主管更僅占5分之1，大酸台南市長黃偉哲重視女權只做樣子，台南市政府回應用人唯才，黃偉哲就任前2年，強調女公教人員與一級女主管比例持續成長。

陳以信在婦女節前夕連續批評黃偉哲政府不重女權，只會譁眾取寵的辦活動作樣子，他舉數據證明，台南市女公務員與女用公廁比例都是6都最低，一級機關的女主管僅占5分之1。大酸黃偉哲只會辦燈海活動讓婦女拍照作樣子，實際上女性參政比卻很低。

陳以信提到，台南市2018年的議員選舉，全市57席中，女性當選22席，比例是38.6％，6都排名第三名，僅略輸新北市與高雄市，顯示台南女性參政踴躍。

陳以信指出，去年台南市女性公教人員占比為54.11％，6都比例最低，過去5年，台南一直都是6都之末，至少還要增加上百位女職員，才能趕上5都。

陳以信批評，台南市政府內的一級首長女性比例更低，全市一級機關首長27人，只有6人是女性，其中1人還是代理，比例僅22％。女首長比例，還輸給市議會與公務機關很多。

陳以信質疑黃偉哲如真重視台南市女性參政權，應優先增加市府女性首長，再增加女性公教人員。

台南市人事處回應，公務員以國家考試分發進入職場，人事上並未針對性別制定差異性錄取的名額與條件。每個縣市的性別差異，可能受教育職業特性、生涯選擇與地域考量不同因素影響。

台南市政府表示，黃偉哲就任前兩年，公教人員成長比從53.74％成長至54.11％，6都成長比例最多，市府女性主管同樣持續平穩成長，其中1名副市長為女性，未來持續營造性別友善職場。