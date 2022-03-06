腳踏車放路邊不翼而飛 竟是8旬老翁「特技」牽走

苗栗縣苗栗市17歲詹姓女學生趕著上課，把腳踏車停放在路邊沒上鎖，放學後發現腳踏車不翼而飛，隨後向警方報案，經查是81歲楊姓老翁以為沒人要的腳踏車才牽走，最後循線找到老翁也順利將車輛還給女學生。

詹姓女學生上個月20幾日早晨上學時，因為趕著上學，急忙把腳踏車停在路邊，放學後回到原處，發現腳踏車不見，讓她不知道該怎麼辦只好報警。

苗栗警察分局南苗派出所接到報案後，調閱路口監視器，看到81歲的楊姓老翁騎著腳踏車，看見詹女的腳踏車停在路邊，楊就停下來左顧右盼，手腳並用地邊騎單車邊扶住女同學的車移動，行經馬路時搖搖晃晃，還差點出車禍。

警方隨後順著老翁騎車動線，一路調閱監視器將近2公里，在最後出現地點周邊再挨家挨戶查訪，歷經數日終於找到楊姓老翁，並順利將自行車物歸原主，老翁也被依竊盜罪嫌函送法辦。

高中生見自己每天上學代步的自行車失而復得，也對警方鍥而不捨過濾周邊多處監視器，找回失竊自行車，頻頻表達感謝之意。

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