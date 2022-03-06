巨城1F皮克斯毛朋友快閃店，成拍照打卡夯點。（Big City提供）

多款草莓創意大福，各式口味快閃巨城。（Big City提供）

新竹Big City遠東巨城購物中心，發揮超強集客力，推出年度開春獨家鉅獻「無印良品感恩回饋特賣會」，即起於1F創藝廳登場，完整冬季正價商品一次到位，標榜全台最大貨量最足，僅此一場至3月16日止，包括男女童裝、大衣羽絨外套、鞋包配件內著、生活雜貨行李箱一應俱全，而無印精選毛衣、針織衫、保暖褲等熱賣款式，全品項單件4折、兩件以上3折，指定家具寢飾組合同樣下殺4折起，消費滿額還贈貼心小禮。

此外，巨城8F的「遊戲愛樂園」即起至3月13日，出示FB活動截圖畫面，平日送兒童止滑襪、假日加碼送免費1小時體驗；「大魯閣棒壘球打擊場」回饋鄉親，3月31日前新竹縣市居民出示身分證件，享免費保齡球一局，6月30日前使用動滋券購買代幣，加碼再送最高6枚代幣。5F「誠品書店」即起至4月30日使用藝FUN券，享門市購書77折。

巨城也網羅一系列甜點、玩具、選物獨家快閃店，如7F人氣網紅名店「COOKIE MASTER」，提供經典美式軟餅乾，及每日限量布朗尼；「函館菓子工坊」有北海道原汁原味一口起司蛋糕，及巨城限定巧克力蛋糕等；爆紅韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」，提供招牌紫薯、馬鈴薯、南瓜麵包等。

而1F的「皮克斯毛朋友」主題快閃店萌翻天，還可和玩具總動員熊抱哥毛絨牆、三眼怪車廂拍照；B1「愛手創ISLIFE+」質感快閃店，優選母嬰用品、手工香氛、生活療癒小物，還有春暖花開玻璃盅現場手作課程。