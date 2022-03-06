聯電榮譽董事長曹興誠5日傳給民進黨立委柯建銘兩篇文章，其中一篇文章中提到，自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。對此，不但網友怒嗆「移民仔要不要先回來保家衛國？」政治評論員謝寒冰也批曹興誠，「全家都跑光了，要台灣人去死！」

民進黨立委柯建銘昨（5）日在臉書披露，曹興誠傳給他兩篇文章，其中一篇文章提到，近年經常有人問，美國會不會派兵來台協防？

曹興誠認為，問這個問題，坦白說是很丟臉的！因為台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？

曹興誠進一步說，今天臺灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到「全民皆兵」。台灣能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練。

曹興誠最後說，如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥，「正常的台灣人應該不要再問這個偽問題！」

此文在PTT掀起網友怒火，「民進黨完全執政，跟他講啊」、「塔綠班一直反著做啊，一直內宣美國會出兵，又不恢復徵兵，小粉綠嗆戰又閃兵」、「移民仔喊全民皆兵卻不談恢復徵兵」、「移民仔要不要先回來保家衛國」、「兒子送去美國」、「這些話不該由全家跑光光的人來講」、「全家移民更可恥」！

也有人大酸，「哪天我移民了，也喊全民皆兵」，「移民仔還敢質疑別人愛不愛國？」「烏克蘭有請外國派兵，都沒人理他」、「我OK你先上」！政治評論員謝寒冰6日在《新聞大白話》砲轟曹興誠，全家都跑光了，要台灣人去死？