雲林縣北港鎮公所為迎接3月8日婦女節，6日舉行「第1屆北港女兒節」，邀北港女性展現女力，結合北港朝天宮媽祖文化，參賽者在各種才藝表演中加入媽祖元素與精神，藉此讓新住民媽媽融入在地生活，北港女兒對媽祖文化有更深一層的認識。

「第1屆北港女兒節」以「媽祖護庇，秀出美麗」為主題，6日在北港鎮公所前親民廣場舉行，共有20隊設籍北港的女性團體報名，內容分為「秀出美麗趣味競賽」與「媽祖心女力藝文表演」，吸引上名百民眾參與，提前歡度婦女節。

比賽以「媽祖元素」為造型發想，才藝部分則融入「媽祖精神」，參賽隊伍以唱歌、跳舞、走秀方式登場，新住民媽媽的異國風情大獲好評，北港女兒則大秀歌喉，帶動全整氣氛，親友應援團也是評分項目之一，台下親友大聲加油，熱鬧非凡。

北港代理鎮長蕭美文表示，她本身就是北港女兒，服務選民時發現許多女性不僅要操勞家務，還要兼顧工作，非常辛苦，為了紓解女性的壓力，特別舉辦此次活動，同時鼓勵新住民媽媽踴躍報名，展現多元文化、融入在地生活。

評審團表示，評分標準為媽祖精神、造型、自信、才藝、應援團各占20％，獎項包括冠、亞、季軍，以及最強應援團、媽祖精神獎各1名、優勝獎7名，此次參賽隊伍都有備而來，表現出色，應援團更是「輸人不輸陣」，讓活動更加熱鬧有趣。