女星謝忻近年積極尋求事業突破，在綜藝、直播、業配等都有不俗表現，不過今（6日）卻傳出，謝忻多張上空性感照外流，她胸前透視全被看光，而謝忻得知照片外流後相當崩潰，據悉，謝忻原有計畫出圖文集，而致電負責新書統籌的阿樂，對方則表示，他正在釐清整起事件，但目前要先確認謝忻的狀況。

謝忻被流出多張性感照，其中是她身穿薄紗上衣，胸前透視全被看光，還有謝忻裸上身，僅穿件白色襯衫就入鏡，畫面尺度極大，謝忻得知照片外流後相當崩潰，據悉，謝忻原本有計畫推出圖文集，並找來好友阿樂來幫忙統籌。

謝忻性感照遭外流。（圖／讀者提供）

謝忻性感照尺度很大。（圖／讀者提供）

謝忻穿透膚上衣，私密部位全曝光。（圖／讀者提供）

謝忻身材相當火辣。（圖／讀者提供）

至於性感照曝光，謝忻本人未接電話、訊息也未讀，經紀人表示尚未與她聯繫上，而拍攝團隊統籌阿樂對此坦承照片外流，表示還在釐清整個狀況。

不過，謝忻稍早則在臉書曬出PO與植物合影照，她沒有提到照片外流一事，僅發文表示，她喜歡窩在院子裡欣賞植物開展生命力，最後謝忻有感而發寫下：「春天即將到來，請大家打起精神，冬必為春。人生不也是如此？總有逆境困境，但冬必為春。」看起來像是在為自己加油打氣。

★根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。