桃園市政府今天公布5個確診者足跡點。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，6日沒有新增本土個案，衛生局長王文彥表示，市府會持續監控社區疫情，並呼籲符合追加劑接種的民眾盡速接種疫苗。

新聞處長詹賀舜公布案20831、20935的公共場所足跡，包含2月25日中午12點至12點20分到蘆竹區光明路二段「許家肉圓」；2月28日晚間8點20分至9點到「Costco桃園南崁店」；3月3日上午10點26分至蘆竹區奉化路「7-11盧奉門市」、下午2點05分至5點30分至「台茂購物中心」、晚間6點20分至蘆竹區南福街「全聯蘆竹光明店」，提醒市民如曾出入上述相關場所，要於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

王文彥表示，桃園第25期公費疫苗施打時間為8日及10日，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務，並開放符合資格民眾免預約到站接種，以提升民眾接種率。另外市府持續進行社區健康監測，6日上午桃園社區採檢站採檢110人，累計已採檢11萬6920人，桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站仍持續開設。