林男不滿王姓女按摩師未提供性交易，一氣之下留言恐嚇稱「我明天第一個做掉你」，遭新北地院判處罰金5000元。（蔡雯如攝）

林姓男子去年前往新北市某按摩店消費，因不滿王姓女按摩師只提供單純安摩服務，未提供性交易，一氣之下到該按摩店Google評論留言稱「我一定會讓你們付出代價的」，甚至私訊王女稱「我一定會衝過去討回來、我明天第一個做掉你」，王女心生畏懼，報警求助。新北地院近期依恐嚇危害安全罪，判處5000元罰金。

判決書指，林男去年結識在按摩店任職的王女，但他不滿王女沒有提供性交易服務，便在去年4月間故意到按摩店家Google評論恐嚇，還多次私訊王女，林男恐嚇稱「我一定會讓你們付出代價的」、「我一定會衝過去討回來、我明天第一個做掉你」。

王女見狀便至中和分局報案，而林男偵訊時坦承不諱，承認自己有恐嚇對方。法官認為，林男不思循理性方式解決，僅因不滿留言恐嚇，已造成王女心生畏懼，但犯後坦承犯行，且與被害人達成和解，因此判處罰金5000元，得易科勞役。全案可上訴。