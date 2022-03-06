一名黃姓男子去年2月把公司的車借給朋友開，收到一張國道超速2萬4千元的罰單，案經黃男不服提起上訴，高雄地院法官認定，警方舉發過程有瑕疵，撤銷原判決，判免罰。可上訴。

判決書指出，黃男友人於2021年2月間以時速222公里於國道一號南下346.6公里、楠梓段飆速，遭到國道公路警察局依違反道路交通管理處罰條例舉單告發，黃男遭開罰2萬4千元罰鍰，吊扣牌照3個月。而黃男不服裁罰，提起行政訴訟。

黃男主張，警方開罰時並未依規定設置警示標語，且借車的友人亦表示，當天並沒有看到警方的測速警示立牌，也無看到警車停靠在路肩，另因他的公司業績下滑，打算將車子賣掉以維持營運，原處分扣牌3月會影響公司營運等。

對此，高雄市交通局指出，透過舉發員警的採證照片可見，測速警示設置於國一南下345.8公里處，與黃男的違規地點僅離800公尺，符合法規的舉發要件，認為員警的舉發程序沒有問題。

高雄地院法官勘驗證據，認定警方、交通局所提交的警告標誌設置照片上的拍照日期、時間，與黃男違規日期不符合，雖警方回覆「每次都放同樣位置，不會每天拍照」，最終法官認定，縱使黃男有違法，但警方的舉發程序有明顯瑕疵，故撤銷原處分，判黃男免罰。可上訴。