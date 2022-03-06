引起競賽公平性爭議的美國跨性別泳將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）本季首度公開發聲。湯瑪斯告訴美媒《運動畫刊》說，她在高中畢業前開始質疑自己的性別（出生時為男性），進入賓州大學之後愈來愈鬱悶，終於在2019年接受荷爾蒙替代療法。「簡單地說，我不是男人，我是女人，所以我屬於女子游泳隊。」

原先在賓州大學男子游泳校隊的湯瑪斯，轉到女子游泳隊之後打破許多紀錄，因此爭議不斷。一位在美國泳協任職長達30年的裁判米爾蘭（Cynthia Millen）去年12月拂袖而去，她在辭呈裡寫道「我絕不會接受男人參加女子賽事，一切的公平性正在被摧毀。」米爾蘭後來對福斯體育說：「性別認同不會游泳，真正在比賽的是每個人的身體。男人游泳平均比女人快8%至12%，這對努力鍛鍊的女性極度不公平。」

莉亞湯瑪斯解釋自己是因為有性別認同障礙才轉成女性，絕非為了贏得比賽。「我原先覺得很不對勁，我與自己的身體失去連結，」當她決定轉成女性之後，煩惱幾乎雲消霧散，「我感到驚喜，心理上我感覺短時間內就變得健康多了。」面對外界的諸多批評，湯瑪斯說：「跨性別運動員理應獲得與每個運動員同等的尊重。」她強調自己不會因為眼前的阻力而放棄游泳，下一個目標是進軍2024年巴黎奧運女子游泳項目。