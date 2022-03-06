不少人吃完飯後會有腹脹的困擾，肝膽腸胃科醫師詹宜學指出，若是問題簡單的，吃藥就可以舒緩，但一嚴重起來，三天兩頭就會復發，痛起來十分難受，甚至可能影響日常生活，他也提醒，如果脹氣合併出現長時間腹痛、體重減輕、血便、持續噁心嘔吐、無法排氣和排便等狀況，就要盡速就醫檢查。

詹宜學醫師在臉書粉專發文，列出可能引發脹氣的5種原因：

1、飲食習慣不良：暴飲暴食、一邊吃東西一邊說話，說話的同時，空氣就由嘴巴吞入肚子裡。

2、不正常呼吸方式：因鼻塞、鼻子過敏或呼吸方式不正確，而用嘴巴呼吸，就會吞入大量空氣。

3、吃太多產氣食物：包含豆類製品，如豆腐、豆乾、豆漿；辛辣食物，如洋蔥、大蒜；十字花科蔬菜，如花椰菜；高澱粉食物，如馬鈴薯、地瓜、麵包；含有氣泡飲料，如碳酸飲料。另外難消化的食物也要盡量少吃，如糯米製作的食品。

4、腸胃道疾病：消化性潰瘍、胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、發炎、膽結石、腸躁症、腸阻塞、腸沾黏、腸胃道腫瘤造成的腸阻塞、惡性腫瘤（胃癌、大腸癌、肝癌、胰臟癌等）、便秘。

5、其他疾病：糖尿病、甲狀腺功能異常、腎功能不良…等。

詹宜學還提醒，有時候穿太合身的褲子也可能導致脹氣，讓自己不舒服一整天。除此之外，脹氣是每個人都會遇到的問題，只要改變飲食習慣、調整呼吸方式、善待自己的腸胃，通常狀況就能夠有所改善；但如果脹氣問題一直沒有解決，還合併出現以下5種狀況，就要盡速就醫檢查、治療。

●長時間持續腹痛未緩解

●體重減輕

●血便、黑便

●持續噁心嘔吐，導致無法進食

●排便次數改變，長時間無法排氣、排便