經過2小時找人，終於在露營區的山林間找到2歲男童。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

全家露營叫2歲兒吃午餐不見蹤影 動員200人協尋2小時幸無大礙

嘉義縣許姓縣民5日，帶著家人到苗栗獅潭鄉露營區渡假遊玩，他的2歲男童獨自在營區內的兒童遊戲區耍玩，中午要吃午餐時才發現小孩不見，露營所有200名遊客協尋，加上警方協助，找了2小時終於在竹林區發現，小孩也沒任何受傷，整起事件終告圓滿落幕。

許姓家長當時在露營區準備餐點，讓男童獨自在遊戲區玩樂，直到中午12點，一轉頭想要叫孩子吃飯，卻發現小孩不見蹤影，讓他急得像熱鍋上的螞蟻。

園區園長得知後利用廣播，請請露營區內所有遊客約200人協尋，但歷時約1個半小時仍無所獲，後來報警請警方協助，大湖警分局通報分局偵查隊、獅潭分駐所、百壽派出所立即派員支援協尋，並通知獅潭消防分隊協助分工搜尋。

一行人了解走失小孩特徵後展開搜尋，但露營區廣闊，剛開始也毫無所獲，後來擴大搜尋範圍，往露營區外竹林山區找尋，先在距離營區約450公尺處竹林山坡找到一雙兒童鞋，確定是男童的鞋子後，大家開始集中在山林區找人。

最後果然在竹林陡坡上脊找到走失男童，此時眾人歡聲雷動，父母親更是喜極而泣，經檢視小孩身上並無任何受傷，才結束這場驚魂記。