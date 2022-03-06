從屏東東港出發的宮廟旅行團已累計6人染疫，確診者分布新北巿、台南巿、高雄巿，目前感染源仍不明。高雄市長陳其邁今天也公布旅行團的行程，該團30多人2月20日從東港搭遊覽車出發，首日到士林官邸參觀，夜宿礁溪，隔天21日到武陵農場，22日到基隆觀光後返回南部。

高雄市衛生局今分析，宮廟旅遊團2月20日搭乘遊覽車從東港出發，沿途大概共有30幾位團員參與行程，就目前狀況來講，共有6位團員確診，而他們的Ct值相近，無顯著差異，顯示屬於共同感染源的第一波同時間接觸感染，後續自助餐店父母和家人接觸，導至2女兒確診及3月1日到高雄老新台菜用餐傳給桌邊服務員，則屬於第二波感染。

從屏東東港出發的宮廟旅行團已累計6人染疫，高雄市長陳其邁今天也公布旅行團的行程。（圖／高雄市政府提供）

衛生局進一步說明，他們在疫調過程中掌握宮廟旅行團的行程，一行人2月20日從東港出發，途經台中、台北士林官邸並投宿宜蘭礁溪白宮溫泉飯店，隔天從飯店出發到武陵農場、北谷、頭城溫泉飯店，第三天2月22日則到北關、基隆和平島，隨後一路南下回到東港。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，遊覽車旅遊團的成員皆已進行血清抗體檢驗，其中34位N蛋白為陰性，另2位檢驗中，由於感染源仍不明，需經由基因定序釐清。