台中市研考會主委吳皇昇表示，青諮會第2屆於去年10月成立，目前市府收到青年提案累計32件，參採數達30件，參採率達94％。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市第二屆青諮大會首次登場！台中市政府6日於忠明高中舉行「第2屆青年事務諮詢委員會第1次會議」，百名青年新力軍與中市府各機關首長、專家學者偕手針對年輕人最關心的職涯發展、房價問題、ESG推廣、陽光政治等議題集思廣益、腦力激盪。

台中市青諮會第2屆於去年10月成立，目前市府收到青年提案累計32件，參採數達30件，參採率達94％。

研考會主委吳皇昇表示，青年是城市發展的主力軍，每個意見都是城市進步的重要關鍵，因此去年研考會籌辦青諮會第2屆，將運作機制更升級，青年參與的政策範疇擴及都市發展、交通建設、社福文教、治安防災及就業經濟等多元議題，致力打造一個讓青年暢所欲言的溝通平台，招募期間雖逢疫情嚴峻時期，仍獲得台中在地青年熱烈迴響。期盼透過青年的力量持續發酵，促使創新思維來引領市政發展。

吳皇昇指出，參採青年的建議案例，如台中市的人行道可增設欄杆式暫歇設計，讓照顧長者或行動不便者能隨時倚靠休息、台中公車應新增捷運轉乘資訊播音內容等。

也有青年委員關切校園性別暴力預防、私校辦學情形等，議題面向相當多元。青年委員的建言會讓市府的政策更接地氣，更貼近民意、靠近青年的需求。

研考會感謝在地專家學者中興大學教授袁鶴齡、東海大學教授李麗雪、台中教育大學副教授黃玉琴及靜宜大學副教授王秀燕出席提供專業意見，讓市府政策擬定與執行更完善。

研考會表示，會議持續配合防疫工作，採取實聯登記制，進入會場者需配合量體溫並全程戴口罩，會議中門窗不緊閉、保持空氣流通，現場並備有酒精等防護用品供使用，以維護開會對談品質及參加人員的健康。