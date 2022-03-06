擴大海外市場布局，中租控股海內外大舉募集新血，首度開出1000人職缺，包括金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保經與太陽光電等全產品線行銷業務人員，以及後台幕僚包括數位科技的程式開發工程師、系統分析師、雲原生平台架構師、數據分析師等等，歡迎具備專長人才加入。

中租表示，此次徵才包含以外派海外為目標的亞太MA，共計20名。MA針對企業金融與消費金融二業務屬性工作，提供三年業務、審查與海外的實戰訓練，達成即外派。MＡ薪資保障最低90萬元，表現優秀者，首年即可突破百萬元。履歷隨到隨審，3月起彈性報到，收件至6月底。

中租強調，亞太MA計畫自2013年推展，迄今已10年，成功培育多位跨國人才，配合企業海外營運、快速拓點，包括泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼與中國大陸等逾120處據點。今年也首度增加專業幕僚人才，徵選具備人資或財會工作經驗，年資滿3年且英語流利，並具海外工作意願者，經在職訓練後，即將成為推進中租海外版圖布局的一員。

中租積極培育人才養成，陸續推出亞太MA計畫、關鍵人才計畫、矩陣人才計畫與大東協實習就業等計畫，四度獲選美國人才發展大獎（ATD Excellence in Practice Award），優異的ESG表現也二度入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）。