中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今天國內新增43例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為3例本土病例，境外移入40例；無新增死亡病例。其中本土台南2例，高雄1例，均與旅行團群聚相關。

隨國際疫情趨緩，開始走向經濟防疫的新模式，明天（7日）起縮短入境檢疫政策，檢疫天數從14天縮短為10天，並以在家一人一戶隔離為原則，最後再加上自主健康管理七天；另同步開放商務人士來台。

除縮短檢疫天數外，指揮中心也自3月7日起縮短匡列者的隔離天數至10天。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（11例）、印度（3例）、澳大利亞、菲律賓及美國（各2例）、德國、日本、瑞士、加拿大、香港、瓜地馬拉、韓國、奧地利、土耳其、英國、柬埔寨及印尼（各1例）移入，另8例調查中。入境日介於今（2022）年2月14日至3月5日。