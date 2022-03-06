大陸的出生率逐年持續下滑，對於大陸「三孩政策」背景下，如何有效提高生育意願，大陸全國政協委員、首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科主任醫師張俊廷表示，建議大陸各地因地制宜地頒發相關政策，降低生育成本，倡導第三孩免費上幼兒園，同時鼓勵一些大企業、單位提供免費的托育服務。

張俊廷說，目前大陸放開「三孩」，雖然有了政策，但是很多年輕人生育率還是不高，其中的困難之一在於，很多家庭考慮到培養一個孩子需要耗費大量精力和經濟成本，很有可能不太願意繼續要孩子，尤其是考慮到沒人帶孩子，對此，他建議大陸各地因地制宜地頒布相關政策，降低生育成本，倡導第三孩免費上幼兒園，同時鼓勵一些大企業、單位提供免費的托育服務。

張俊廷表示，大陸作為世界工廠，得益於勞動力優勢，在經濟全球化過程中享受著人口紅利，是近30年來經濟高增長的重要原因，「但隨著人口老齡化不斷加劇，人口紅利即將枯竭，將要逐漸面對勞動力短缺所帶來的危機」。

他續指，雖然老齡化是國家社會轉型發展中必然要經歷的一個過程，「但大陸已經成為世界上人口老齡化速度最快的國家之一，這給大陸敲響了警鐘」。為了提高人們的生育率，頒布鼓勵生育的相關政策，包括生育津貼、延長產假、減少稅收等，降低生育成本，減輕經濟壓力，提升人們的生育意願，相關政策刻不容緩。

張俊廷說，在調研走訪中發現，很多民營幼兒園費用相對較高，導致很多家庭考慮到經濟支出就不願意再多要孩子了。

而在照顧孩子的問題上，大部分都是雙薪家庭，目前普遍做法是把上一代老年人接過來帶孩子，但是帶兩個、三個，老人也很辛苦，所以年輕人為了減輕老年人的負擔也不願意再繼續生孩子，這也是年輕人生育意願不高的原因之一。對此，張俊廷表示，希望大陸政府能夠給生育三孩的家庭予以一定形式的補貼，降低年輕人的生育成本，比如倡導第三孩免費上托兒所、幼兒園。同時，也倡導一些大單位可以為職工提供免費的托幼服務，尤其是對一些雙薪家庭，幫助他們減輕負擔。

對於實際的優惠政策，張俊廷認為，不一定非要由大陸中央層面來統一出口，因為各地經濟發展狀態不同，發展程度也不一樣，可以由地方政府結合自己的地方實際情況給予三孩家庭政策支持或經濟支持，盡可能減少孩子養育方面的後顧之憂。

此外，張俊廷指出，大陸東北地區，根據第七次人口普查結果顯示，2020年東三省的出生率排名最後，遼寧、吉林、黑龍江出生率分別為6.45％、6.05％和5.73％，因此，在這些相對特殊的地區，大陸中央可以給予一些政策傾斜。