台南市政府農業局召集相關單位前往三社段、番仔寮段3處田區勘查，每處選3點開挖，其受損程度高達50％。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市新市區種植近300公頃的地瓜，有農民發現疑因前陣子連日降雨，導致裂果嚴重、產量大減，台南市政府農業局召集相關單位前往三社段、番仔寮段3處田區勘查，每處選3點開挖，其受損程度高達50％。市府農業局表示，由於損害程度超過20％，將依勘查結果提報農糧署，爭取列入現金救助。

市府農業局農務科長許文耀指出，一般來說，要了解地瓜是否有受損，無法從外在葉藤生長狀況了解得深入地底下挖掘才能知道，而以往農民採收地瓜時，或多或少都會有一些裂果或賣相不好的次級品，但最近新市有農民發現這期採收的地瓜，損害率比去年同期還高，懷疑是天災造成。

市府農業局6日邀集農試所嘉義分所賴永昌博士、農糧署及新市區公所等組成勘查小組，前往通報受災甘藷園勘查；賴永昌初步研判，正值地瓜成熟期，因為連續大雨，使得地瓜含水量過高而裂果，今天選到的3處田區，每一處選3點開挖，每個點的受損程度都達50％。

許文耀說，台南種植地瓜的區域主要在新市和新化區，截至目前只有接獲新市區通報災損；依據今天會勘結果，認定已達救助標準，將請區公所依天然災害救助標準提報，種植地瓜受損率達20％以上的農戶，現金救助每公頃為2萬4000元。

市府農業局呼籲，農民若發現災損，請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業，協助農民早日復耕生產。