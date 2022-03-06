中央流行疫情指揮中心昨日公布新北本土案20913為高雄確診案20861、20862的接觸者，2月20日至22日一同參加旅遊團到宜蘭旅遊，3月4日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值23.4，而案20913也曾到過北市，衛生局今公布案20913足跡。

北市衛生局指出，個案曾在2月20日至台北士林官邸、2月22自基隆火車站搭乘國光客運至捷運忠孝敦化站，再搭大都會客運688路線返秀朗路三段70巷，截至今日中午12點，北市合計擴大採檢21人，待檢驗結果，相關場域已完成環境清消，並發送582則簡訊通知足跡重疊對象。

北市衛生局呼籲，如有民眾與確診者足跡重疊，應加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請盡速就醫或前往北市7家醫院採檢站採檢，就醫時避免搭乘大眾交通工具。