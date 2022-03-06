高雄港區疫情重創旗津經濟，儘管傳播鏈遭阻斷，已無社區感染風險，但觀光人潮暴滿的前景仍未復甦，監察院長陳菊6日也特地南下旗津，為當地民眾祈福、加油打氣，希望找回旗津觀光人潮。高雄市長陳其邁在防疫會議指出，將於8日市政會議後公布旗津振興方案，配合4月初春假至暑假整體規畫振興方案。

小吃店店家表示，之前各地遊客都會到旗津旅遊，但前陣子遇到疫情後人潮大減，就算現在疫情已經過去，遊客還是相當冷清，跟疫情前比較下來，生意根本沒有恢復多少，只能盼望接下來假日人潮能夠陸續回溫。

當地著名海產店老闆許先生指出，這次疫情讓旗津店家受到極大衝擊，自己在旗津生活60年沒看過這種景象，以前是當天海鮮賣不夠還要補貨，現在是完全賣不出去，偏偏海產賣客人一定要新鮮，放太久只能丟掉，賣不出去就算了還賠錢，員工薪水、租金也得照付，這真的讓他們吃不消。

針對疫情過後，旗津街頭還是人潮冷清，陳其邁於防疫會議上表示，周二市政會議後，會向大家說明相關旗津振興政策，並考慮配合於4月初春假到暑假，設法讓旗津振興觀光，也能彌補旗津居民在疫情期間的損失，目前在旗津地區監測，並無任何PCR陽性確診個案，他再次強調，旗津很安全，社區風險微乎其微，請大家放心，市長一定挺旗津，會推出一連串彌補損失、重振觀光的政策。