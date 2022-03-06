台南市政府勞工局結合環保局資源，於官田區隆田陸橋下成立二手家具倉庫，由於捐贈家具者踴躍，近期志工們進行舊倉庫整修。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府勞工局長期結合各工、協會志工推動弱勢勞工房屋修繕，2019年在市府祕書長方進呈牽線下，結合環保局資源，於官田區隆田陸橋下成立二手家具倉庫，將二手家具重新整修，贈送給修繕案家，而由於捐贈家具者踴躍，近期志工們進行舊倉庫整修，讓整個收藏空間更完善。

台南市政府勞工局「做工行善團」假日不停歇，志工夥伴們持續出任務為弱勢族群修屋，6日兵分四路前往北門、善化、中西及官田進行房屋修繕相關作業，其中北門案家油漆後，做工行善團迄今已完成第169戶的弱勢家庭修繕。

另外，市府勞工局為妥善儲放來自社會各界的愛心二手家具，近期持續進行二手倉庫的空間配置，今天台南市勞工志願服務協會、木工及電氣志工，利用休假日前來協助搬運二手家具，以利舊倉庫整修作業。

市府勞工局表示，過去志工夥伴到案家修繕房屋時，發現許多案家因經濟困窘無力，屋內家具簡陋又老舊卻無力購買，2018年為了連結家具資源，物盡其用，勞工局與環保局合作，將隆田陸橋下的空間設置二手家具倉庫，讓民眾捐贈的家具有個好的家。

市府勞工局說，雖然未統計至今贈送了多少件的二手家具，不過只要志工夥伴發現有缺乏家具的服務案家，就會著手整理二手倉庫中適當的家具，改善弱勢案家的居住生活品質。