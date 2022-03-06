張本渝劇中陷入婚姻泥淖。（華視提供）

由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情台語劇集《婚姻結業式》3月13日起每周日於華視晚間9點、公視台語台晚間8點播出。劇中飾演貴婦太太的何如芸，想要擺脫豪門婚姻，向陳慕義遞出「卒婚協議書」，卻狠遭拒絕，狼狽跪地收拾散落的協議書，不從人願的她，只能在諾大的房間裡抱頭啜泣。

戲外也正在離婚官司中的何如芸分享：「年輕時對婚姻的期待難免會懷抱著夢想，但到了中年時期，回顧自己的生活，不免思考自己到底想要的是什麼，剛好現在這個人生階段，看到《婚姻結業式》的劇本，飾演這樣的角色，更覺得很刻劃人性，格外有體會。」

在前導預告也可看到飾演陷在婚姻泥沼之中的張本渝，在孩子面前被丈夫數落的難堪，有苦難言，只能獨自在街頭落淚，張本渝還一臉憔悴面露拿下婚戒，思索自己婚姻，盤算著是否要跟跟初戀情人謝祖武要來場愛情賭注。未婚的張本渝說：「在感情上，自己是屬於有事比較不會壓在心裡的那種人，溝通很重要，要明明白白說出來，即使溝通到最後兩人的觀點不ㄧ樣，對我來說都是一種瞭解。」

對於揣摩劇中壓抑的「婚姻怨婦」，雖然與自己的感情觀不同，但還是心疼這個角色，談到「卒婚」這個選擇，張本渝也直接了當地說：「感情的事情很複雜，但最重要的是要看我對那個人的愛還有多少，如果還有愛，我也可以接受卒婚，但如果沒有愛的話，我就會堅持離婚，不要有牽掛。」

台劇《婚姻結業式》是首部以「卒婚」議題，描述熟齡男女的婚姻感情百態的台語劇集，卒婚是指夫妻兩人不離婚，但兩人各自享受自己的人生、不干涉對方的自由，是除了離婚和分居以外的另一種選擇。