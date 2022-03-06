詹雯婷5日舉辦個人演唱會。（亞神音樂提供）

詹雯婷5日舉辦個人演唱會。（亞神音樂提供）

歌迷苦等4年，詹雯婷（Faye）終於在5日舉辦個人演唱會，近距離看到爆滿的歌迷，Faye瞬間哽咽失聲，沒想到曲畢之後，Faye一邊沉浸在歌迷的感動中，一邊向歌迷「抱怨」，笑說：「你們的表情讓我又輸了2000塊！」情緒上的反差逗笑了全場歌迷。慶功宴上，Faye舉著從專輯錄音開始就沒再碰過的酒杯，開心宣告：「我想出去玩，可能去當個流浪漢幾天，而且絕對不接工作電話。」

Fay去年底發行《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》專輯，口碑及買氣都獲得好成績，Faye也一連舉辦2場台中及台北Legacy演唱會，用最直接的現場演唱，將她的音樂分享給歌迷，歌迷更是用200分的熱情來回應Faye努力做專輯的用心。演唱會以曲風充滿異域風情的〈融雪〉揭開序幕，站在以「飛」為概念所特別設計的蝴蝶蘭形狀面罩之後，Faye融入在音樂中恣意擺動著身體，將1200位歌迷帶入她的歌聲雲彩裡。

Faye為這次的演唱會投入了大把心力，首先在歌單安排方面，除了新專輯的11首歌曲，更穿插著上一張個人專輯《小太空》的曲目，用音樂呈現出詹雯婷的不同切面。在努力開創出未來的同時，Faye表示，這幾年她還是偶爾會回頭看一下，去重新發現詹雯婷是誰，「我把很多感受重組、重構，來成為一個新的自己。有一些老東西，現在看來還是滿好的」，因此演唱會上安排三首經典歌曲，讓歌迷們驚喜大合唱。

除了聽覺的享受，Faye也希望運用不同的道具，以視覺方式加強歌曲所蘊含的意義；感性的Faye在演唱會中數度唱到哽咽，她不好意思地對歌迷們道歉：「謝謝你們忍受我哭到破音。」因為演出舞台與觀眾距離非常近，Faye一看到歌迷們熟悉的臉龐，被歌迷們充滿愛的氣場包圍，加上演唱〈詠愛〉時回想起出道18年來的點點滴滴，立刻招架不住。Faye坦言沒料到自己唱過上千次的〈我們的愛〉，竟然也會讓她激動到百感交集，喉頭一酸就再也無法把歌完整唱完。

上週台中場以及昨晚開場前，演唱會導演都與Faye打賭2000元她一定會哭，果然兩場Faye都「不負期望」地感動落淚。Faye笑說：「今天導演還想加碼到5000塊，還好我沒答應。」同時她更打趣表示，接下來她的治療團隊可能要幫她達到「哭著唱歌也不會破音」的境界，才能因應未來的各種演出。演唱會後的簽名會上，歌迷們都表示意猶未盡，希望她繼續唱進小巨蛋，並預祝她奪下今年金曲獎。

經歷2年多的專輯製作期，以及被Faye戲稱為「連滾帶爬」的4個月密集宣傳期，昨晚演唱會結束後，Faye終於到了「中場休息」時間，獲得一個星期的休假，她希望可以拋開所有工作，好好放空「流浪」，讓自己重新充飽電，才能把她的音樂繼續帶到更多地方去。