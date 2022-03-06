國防部祭出史上最硬教召，為期14天，每天訓練10小時。不過前民進黨立委郭正亮認為，沒有徵兵制，後備軍人就是假的；這是捨本逐末，完全沒有用處！

為強化後備戰力，國防部祭出「1年1召、1次14天」新制教召，期間不休假、每天操練10小時，行軍里程逾10公里。首批教召訓練由陸軍206旅步3營負責。

首梯人員5日一早陸續至桃園市蘆竹區山腳國小報到，有人自嘲「幸運」、有人憂心孕妻無人照顧，還有女孩抱著男友流淚，另有退役職業軍人有感俄烏戰爭衝突劇烈，說願挺身保衛國家。

對此，前民進黨立委郭正亮6日在《新聞大白話》直言，沒有徵兵制，後備軍人就是假的。現在當4個月，再回去教召14天有什麼用？韓國是服役2年或3年，基礎就是2年徵兵，只有4個月，什麼都沒學會，等於沒有當兵！（教召）14天又如何？還是什麼都不會，這才是核心問題。

郭正亮以自身為例，6周先在成功嶺，6周去陸戰隊，等於連續3個月都在受訓，後來就去海軍陸戰隊了。

他認為，當兵要像樣，不然教召有什麼用？不然連基本學能都沒有學，4個月能學什麼？尤其現在又專業兵種。現在沒有徵兵，只當4個月，還要教召，這是捨本逐末，完全沒有用處。這看烏克蘭就知道，正規軍才有用，沒有受1、2年的訓練，沒有累積一定的本職學能，即使有2周的教召，也是沒有用的。