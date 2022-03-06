群光宣布2月營收83.13億元，比去年同期大幅增加22％，近期因客戶需求強勁，群光月營收已連續6個月創下同期新高，累計前2月營收為182.41億元，年增14％。

雖然農曆新年假期工作天數減少，群光二月營收仍年增二成、大幅超越以往水準，法人表示，自從去年第四季起料況略為舒緩後，AI影像裝置出貨動能強勁，即使第一季是消費性產品的傳統淡季後，客戶拉貨力道依舊強勁，強力推升二月營收成長，而去年下半年進入季節性旺季的商用筆電，今年一樣熱銷，客戶對鍵盤、影像模組電源供應器等的拉貨力道仍然維持高檔，應用在商用筆電的產品附加價值也比較高，產品組合更加優化，累計前2月營收創同期歷史新高後，法人預期群光第一季營收可望年增2位數以上，交出淡季不淡的成績單。

展望今年，法人預期，群光全年營收可望繼續維持雙位數百分比成長，其中，影像產品在第一季淡季已展現突破性成長，在去年低基期以及客戶大力拉貨下，影像產品前二月營收年增率超過三成，在今年料況相對緩解以及客戶需求強勁的狀況下，預估群光全年影像產品營收成長可比去年成長20％，另外，營收主力鍵盤與電源供應器，今年仍將受惠於商用NB商機以及高附加價值產品出貨增長。

群光即將於3月9日公布去年財報，並公告去年現金股利，群光配息政策一向為配發七成以上的現金股利，因獲利穩健、配息大方，吸引壽險業、退休基金的大型法人與存股族的長期投資。法人分析，群光去年營收規模創歷史新高、超越千億元，本業獲利能力提升，去年前三季EPS已達6.35元，預期全年EPS亦可望創歷史新高，依照以往的股利配發政策，對照目前的股價，殖利率將超越過去以往水準。