詐團以贈送情人節禮物，需要繳交海關費用進行詐騙。（刑事局提供／李文正台北傳真）

詐團設立虛擬帳號將自己塑造成陽光型男，誘騙女子匯款。（刑事局提供／李文正台北傳真）

刑事警察局統計去年假交友詐騙件數為1174件，占全般詐欺比例4.72％，總計財損金額達(以下4億1000萬元，適逢3月14日白色情人節將至，警方提醒注意，詐團持續利用社群網路配合時事與重要節慶，祭出「愛情詐彈」，讓單身男女無法招架，但其實這些詐騙手法都是有跡可循，民眾須小心提防。

刑事局表示，高雄市一名21歲張姓女服務生，年初在IG結識一位自稱在德國工作7年的韓國工程師，IG動態顯示他是陽光型男子，張女加入他LINE帳號聊天，兩人聊了幾個禮拜後，陽光男稱2月14日快到了，要買情人節禮物送給張女，張女很開心，但隨後就收到一封自稱「國際快遞」公司電郵表示有一個從德國郵寄的包裹遭滯留，須迅速繳交總計約2000美元之報關費。

深陷愛情泥沼之張女，知道是男方要送她的禮物卡關，遂回信詢問付款方式，快遞公司聲稱，與台灣某銀行合作，可提供該行「專員」存簿，請張女直接將費用轉入，能省去跨國手續費用。張女遭詐騙5萬6000元，並在情人節當天向警方報案。

另外，新竹市44歲林姓女會計，年初在IG結識新加坡工作之ALEX，隨後加入LINE聊天，一個月後，ALEX一樣以情人節將至，想從新加坡寄送包裹給林女，但隨後就收到自稱海運公司的電子郵件請林女先支付關稅約3萬元，直至林女上網查閱海運公司相關資料，驚覺該公司已倒閉數年，始知遭詐。。

刑事警察局指出，詐團常以IG或交友APP搭訕被害人、不經意地釋放「顯赫」的家庭與工作背景、主動向被害人索取照片，誇讚被害人顏值；要求加LINE、whatsapp、wechat續聊，並展開追求攻勢，再謊稱寄送高價禮物需要補繳關稅或工作遇到狀況需要臨時周轉金等理由，要求被害人匯款。

歹徒假造快遞網頁、電子郵件、提供人頭帳戶藉口以「與台灣相關銀行合作，可提供該行專員存簿匯款，能省去跨國手續費用」等理由，騙取民眾信任匯款，請務必善用搜尋引擎確認資訊來源之正確、合理性，並留意相關規定不要上當。