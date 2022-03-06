葉秉桓昨在高雄舉辦音樂會。（葉秉桓提供）

曾被張惠妹譽為「轉音小王子」的葉秉桓，昨（5日）於高雄舉辦「那些黑夜褪逝後的日子」音樂會，主題敘述他近2年在外地打拼的心路歷程。葉秉桓透露：「雖然一切看似平順，但我十分想念家鄉的家人、朋友，也對一直等待著我的粉絲們牽掛！」並邀來好友符瓊音合唱〈Say Something〉，有趣的是，符瓊音爆料2人一起工作的日子，都會相約逛街、互相「勸敗」，每次2人都不知不覺把零用錢在月初就花光。

符瓊音和葉秉桓都是選秀節目出身的佼佼者，兩人是在多年前一起跑校園的保母車上認識，進而變成無話不談的好友，常因為工作需求，一起出門壓馬路，買衣服、飾品、舞台上用得到的配飾做穿搭，符瓊音對喜歡的東西很阿莎力，曾在百貨公司周年慶時，面不改色買了一個折扣後2萬多的包包。問2人誰是「神刷手」？符瓊音不假思索，表示「當然是他」，葉秉桓羞笑表示自己喜歡有設計感的服飾，符瓊音繼續爆料，有一次葉秉桓看中一雙潮鞋，打6折後要價約1萬元，但size不合，穿起來很緊腳很痛，符瓊音說：「我勸他先不要，但為了好看他還是敗下去了，結果後來穿得腳爆痛，現在不敢穿了。」

葉秉桓成功完成高雄場音樂會，除了感謝符瓊音擔任神秘嘉賓，更謝謝眾辛勞樂手；其實他這次班底成員大有來頭，邀來各天王天后的合作樂手，包括徐若瑄小巨蛋演唱會的鍵盤手、金曲歌王Leo王合作貝斯手、麥可布雷（Michael Buble）御用美國薩克斯風手等，葉秉桓將於3月19日回到台北「後台咖啡」舉辦第2場音樂會，購票洽KKTIX售票系統。