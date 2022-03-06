新北市三峽中山公園近期冒出不少甲蟲幼蟲，許多幼蟲被前來玩耍的民眾踩死，當地掀起保育聲浪。三峽區公所表示，目前已設置警示線，後續將協同農業局邀集保育人員辦理會勘。（吳柳樹提供）

新北市三峽中山公園已有超過90年歷史，市府近年設置許多特色遊具，吸引不少親子遊玩，由於公園上層設施早年是以木皮作為緩衝材，木頭逐漸腐化後，吸引不少甲蟲前來繁殖產卵，不過因蟲卵多在遊具設施下方，許多都被前來遊玩的小孩踩死，民眾近期紛紛請命，要求保育，地方議員也希望研議設置生態公園的可能性。對此，三峽區公所表示，目前已設置警示線，後續將協同農業局邀集保育人員辦理會勘。

荒野保護協會三峽聯絡處負責人吳柳樹表示，中山公園鄰近鳶山地區，周邊有許多光臘樹，光臘樹液是獨角仙成蟲最愛的食物，因此可見到不少成蟲蹤跡，而中山公園的溜滑梯上層木皮2年來經歷腐化後，30公分高的腐殖土層也成為成蟲最佳的產卵地點，很多幼蟲近期都紛紛冒了出來，其中也包括金龜子幼蟲。

吳柳樹說，獨角仙幼蟲不會無緣無故冒出來，昨日下午跟今早有前往觀察發現，孩子去踩踏地板有震動，幼蟲才會冒出來，當幼蟲冒出來後就不易再鑽回去，因此過程中就被孩子跑跳踩踏而死，因為之前疫情只有少部分小孩過來玩耍，屍體並不多，但現在解封後，來玩耍的人增多，因此死傷慘重。

吳柳樹表示，議題在當地群組發酵後，有三峽國小附幼老師來聯繫，願意長期到公園做生態觀察，更有家長帶著小孩來公園做告示牌，提醒民眾不要在踏進去。

三峽區公所表示，得知消息後已立即派員設置警示線，避免孩童靠近，確保甲蟲孵化期間順利生長。市議員江怡臻表示，她已建議市府邀請生態保育或昆蟲學系相關專家學者，現場觀察，另外，針對當地居民希望將公園變成甲蟲生態公園，也會一併評估討論，希望妥善保存三峽生態資源。