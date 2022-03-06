無黨籍市議員參選人徐尚賢到場叫囂鬧場，和台灣基進黨市議員參選人爆發口角推擠衝突。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台灣基進黨高雄市黨部今（6）日下午在鹽埕區歷史博物館舉辦306大屠殺紀念會時，韓粉直播主杏仁哥及無黨籍市議員參選人徐尚賢到場抗議，雙方爆發口角推擠衝突，台灣基進黨譴責對方暴力行為，呼籲停止消費受難者。

台灣基進高雄市參選人張博洋、陳子瑜、張婷婷、楊佩樺、黃敬雅、王泳淇以及台灣基進組織部主任李雨蓁今天下午在高雄市歷史博物館舉辦「306大屠殺紀念會」，韓粉質播主杏仁哥和無黨籍市議員參選人徐尚賢等人前往現場，雙方被警方隔開，原本雙方隔著警方叫陣，後來發生推擠衝突。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，原本台灣基進僅是站在會場周遭，避免徐尚賢等人的叫囂影響前來追思的受難家屬，但對方卻越來越過分，李雨蓁批評，75年前高雄面臨暴政血洗，但黃復興黨部系統出身的徐尚賢，卻在鬧場過程中，對她出手推擠，再次使用暴力，她呼籲要停止消費受難者，譴責暴力行為！

台灣基進三民區市議員參選人張博洋則說，徐尚賢等人的人是複製人血饅頭的「人血選票」，為了新聞炒作，來傷害受難者，年輕一輩絕對不能退縮，否則將重演75年前，國民黨人傷害高雄市民的歷史場景，再次傷害受難前輩的心。