烏克蘭人因俄羅斯入侵生活困頓，全球網友近日發揮創意發起烏克蘭Airbnb「只訂不住」活動，掀起廣大回響，全球熱心人士本月2、3日這兩天在烏國就訂了超過6萬1000晚的房間。

美國有線電視新聞網（CNN）和全國公共電台（NPR）報導，光那兩天的訂房量總收入就將近200萬美元（約新台幣5600萬元）。

Airbnb房東通常於房客報到約24小時後取得款項，所以海外人士在訂了房之後，會讓房東知道他們無意入住，這只是他們展現團結的方式。

在美國紐約，響應號召的狄堯（Careyann Deyo）說：「我也捐給較大型的慈善機構，但這個的影響力更直接。」

狄堯說，她烏克蘭房東在發現她無意入住卻仍付款之後，傳了訊息給她，說：「我淚流滿面，妳是我的英雄。」

而在烏克蘭首都基輔，另一名Airbnb房東馬西亞雪瓦（Ekaterina Martiusheva）表示，海外民眾訂房對她來說意義重大，「這些日子我們沒有任何收入，我們沒有權利請求國家的幫助，因為全國的資源都用在戰爭和勝利上」。

馬西亞雪瓦表示，透過Airbnb訂房的捐款價值連城，全是因為人與人的連結。她說：「這不光是錢，而是支持和鼓勵。我們收到民眾傳來的訊息，稱我們勇敢，感覺真的很棒。」