許多人愛吃的迴轉壽司，若想要吃到飽可能要一筆花費，不過一名壽司店店員表示，遇到一組客人，吃了一個小時後，結帳時發現竟然是0元，「激省手法」曝光後讓眾人驚訝，連店員都自認虧了。

一名壽司店店員在臉書社團《靠北壽司郎》分享，他遇到兩個阿姨，進店後一直在聊天，只點了七味粉和薑片，之後就一直點這兩樣東西，再配抹茶粉沖熱水喝，沒想到他們就這樣吃了一個小時的薑片配七味粉，然後就去結帳了。

原PO無奈表示，當下他只能對這兩位客人說「今天消費0元喔，直接走出去就好」，想詢問大家，這樣做有錯嗎？貼文一出讓眾人驚訝，紛紛回應「這要叫救護車來吧」、「下午茶概念」、「日本店長會跟我說：客人是至高無上的」。

還有網友狂酸「身為一個稱職的店員，應該教育客人正確的做法」，並透露更激烈的省錢方法指出，先點湯喝個兩口，蛤蜊吃一吃後按鈴反映「真的太鹹了！我不要了」，然後點碗麵吃吃再按鈴說「這是我吃過最難吃的拉麵，不要了！」再點壽司吃一貫後按鈴抱怨「這腥味好重，不要了！」最後甜點點個千層派，吃幾口後按鈴反映「這冰箱味好重，不要了！」然後開心的回家，網友並開玩笑說「沒錢的好朋友：壽司郎」。