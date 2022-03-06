《台北股市》焦點股-亞信

亞信(3169)去年淨利撐竿跳、成長141%，今年營運持續樂觀，接下一路旺到下半年，加上股息題材豐沃，上週五帶量站回5日線、月線，技術面轉多發展。

亞信去年獲利大爆發，全年合併營收13.18億元，年成長81.7%，創下歷史新高；稅後淨利3.84億元、年成長141%；全年每股淨利6.34元，獲利同步創下歷史新高。全年毛利率為57.2%，年成長4.1個百分點；營業利益率為34.7%，年成長9個百分點。

展望今年，亞信營運持續樂觀，5G及工業4.0等成長趨勢延續，加上晶圓代工產能將吃緊至少到2022年底，據悉，亞信接單已經滿到下半年，法人也看好，亞信的乙太網路控制IC、交換器IC等網通IC訂單可望一路暢旺到下半年，加上晶片高價維持高檔甚至有續漲動能，亞信今年營運可望更上一層樓。

股利政策上，亞信也具有高配息題材，董事會通過擬配發現金股利5元，其中包括以盈餘配發現金股利每股4元，以資本公積配發現金每股1元。

亞信上週五外資轉賣為買，合計單日買超為1378張，合計三大法人買超1477張，股價234.5元漲停作收，帶量站回5日線、月線，日K拉出長紅棒。