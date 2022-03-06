《環球時報》援引澳洲廣播公司報導，澳洲國防部長彼得達頓近日對媒體表示，一旦台海開戰，澳洲會向台灣提供軍火。

報導指稱，達頓以及他的同黨、澳洲議會情報和安全聯合委員會的主席詹姆斯派特森還表示，中國大陸應該從俄羅斯身上「吸取教訓」，不要用武力改變台海現狀，因為這會出現中國「想像不到的複雜結果」。

不過，也有一些澳洲媒體認為達頓的這番表態已經比之前軟化了，因為他此前曾宣稱若台海開戰，澳洲會跟著美國一起出兵，但此次被問及此事時，他則表示會做出最符合澳洲國家利益的決策，稱自己只是想保護好澳洲。