補習班在台灣是常見的課後輔導機構，有名網友表示看見某間英文補習班招牌翻譯為「English Busiban」，讓他相當驚訝與困惑；多數網友表示「『補習班』沒毛病」外籍老師入境隨俗都如此翻譯；甚至網友開玩笑稱「Bosiban」，此留言一出又引起網友笑翻「你的留言有聲音」。

一名網友貼文被臉書社群「爆料公社」分享，他稱看見某家英文補習班招牌，其英文名稱翻譯為「English Busiban」感到困惑，並表示「難怪我英語考試一直不及格」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「『補習班』沒毛病」、「這間是補台語的，只是名字叫英語」、「起碼你會拼音了」、「明明就 yinwen bushiban，什麼English」、「連這個都看不懂難怪英語會不及格」、「我覺得這個翻譯很幽默」、「發明此音譯者是天才」、「美式台語」；甚至有網友笑說「還以為會是Bosiban」，其他網友大笑回應「為什麼你的留言有聲音」、「發音正確給過」。

他見英文補習班招牌「English Busiban」很困惑，網友表示沒毛病，外籍老師都這樣說。（翻攝自爆料公社）

不過，大部分網友表示這翻譯沒毛病，「是真的這樣說啊，外籍老師都這樣講的」、「我的外國朋友是真的會這麼說！因為國外沒有這個詞」、「在臺灣的阿兜仔就真的是這樣說啊，這是正確的說法」、「明明是正確的，應該是樓主英文不好」、「果然是英文不及格，不少外師都是這麼說」、「這應該是本日最心酸，西方人沒有補習班」、「長知識了」。

另有網友分享國外也有類似台灣補習班機構，依照教學性質可以稱為「after-school programs」、「tutor center」、「language institute」，由於外籍老師入境隨俗，直接將補習班音譯成「Busiban」；她也建議要學外語應該要去學國外當地用語，才能互相溝通了解。