78歲資深演員王滿嬌（滿嬌姨）出道50多年，活躍於電視劇和電影，被封「國民阿嬤」。她去年底自爆罹患梨狀肌症候群，一度無法站立、入眠，硬撐10天上網求助，讓外界相當擔心；事隔數個月，女星況明潔昨（5日）在臉書公開和王滿嬌的同框照，透露對方「腿腳有力、頭腦清晰」，期許自己80歲也能如此健康。

況明潔昨（5日）在臉書標記王滿嬌的帳號，感謝對方友情相挺，接演她的婆婆，「（近）80歲了，台語超溜，頭腦清晰，身體又好，除了演技好，攝影的功夫更是一流」，照片中，王滿嬌笑容滿面、氣色紅潤，手倚靠著欄杆，直挺挺地站在況明潔的旁邊，看起來精神狀況很不錯，況明潔敬佩地表示：「希望我80歲時也能像他一樣，腿腳有力，興趣多多，活的健康又自在！」

貼文曝光後，吸引許多網友留言：「兩位都是很會演的演員，很喜歡看到你們一起演戲」、「希望能像阿姨一樣，身體健康，耳聰目明」、「滿嬌姨姨要健健康康哦」、「満嬌姨看起來真的很年輕，祝福她身體健康」。

王滿嬌去年10月在臉書發文透露，因為拍戲長時間坐大理石椅子，傷及大腿肌肉，沒辦法好好走路、睡覺，就算冰敷、熱敷、打針吃藥都不見起色，崩潰大呼：「誰能告訴我，我的腿得了梨狀肌腱炎，已經十天了，怎麼辦！好痛苦！」釣出一票網友集思廣益，留言推薦她醫師和舒緩的方法，隔幾天後王滿嬌在臉書報平安：「太多朋友給予我信息！謝謝你們，好心慰，心情好多，疼痛就少了，謝謝！」