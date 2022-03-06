俄烏開戰引發歐洲國家關切，許多國家紛紛加入制裁俄羅斯的行列，甚至向烏克蘭提供武器和軍事物資支援，歐盟的防衛政策和軍事動態成為各界關注的焦點之一。不過，針對「歐洲聯軍」的構想，前民進黨立委郭正亮直言，科索沃戰爭爆發時，就已證明歐盟無力解決周邊問題，他並批評倡議組建「歐洲聯軍」的法國總統馬克宏是在吹牛。

郭正亮今天(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，歐盟是咎由自取，科索沃戰爭就凸顯他們沒有能力解決周邊問題，而那時候法國就開始吹牛說要組歐洲國防軍，到現在多少年了？上個月馬克宏又吹牛，稱歐洲國防軍要編制5000人，「5000人要幹嘛？俄羅斯光在邊境就陳兵13萬人」。

郭正亮直言，美軍第82空降師一天之內就運了2000人到波蘭邊境，歐洲到現在有動嗎？「這種東西就是要編預算，軍事力量建構需要時間累積」。郭正亮分析歐洲和俄羅斯的軍事力量規模，以及歐洲和美國在國防預算上的差異後指出，這在美國眼裡就是兒戲，也不認為會玩真的，且歐盟27國當中有很多國家是搭北約便車，雖然歐盟有外交、國防政策，但事實上都由北約主導，很多歐洲人認為，反正在北約有集體安全，同時他們也不認為建軍能打過俄羅斯。

此外，馬克宏日前與俄羅斯總統普丁通話90分鐘。馬克宏在通話後表示「烏克蘭最糟的情況即將到來」，法國官員也透露，馬克宏說普丁想要奪取「整個烏克蘭」的控制權。