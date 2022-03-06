中華辯論推廣協進會今舉辦菸害防制政策辯論會，就「全面禁止新興菸品是否對台灣利大於弊」進行正反辯論，反方人士猛攻政府單禁電子菸，不敢一併禁紙菸為行政怠惰；正方則強調紙菸有其歷史脈絡，若一併禁止恐造成強烈反彈，因此唯有及早預警禁止電子菸，才能進一步減少總體的吸菸人口。

行政院今年1月13日通過最新版本的《菸害防制法》修正草案，針對加熱菸、電子菸從原先的雙禁政策轉變為一開一禁，中華辯論推廣協進會今舉辦辯論表演賽，並邀請董氏基金會菸害防制中心主任林清麗、中研院法律學研究所副研究員吳全峰、台大醫院家醫部主治醫師郭斐然、資策會科技法律研究所專案經理王德瀛等專家擔任評審進行講評。

正方代表提出，根據美國CDC統計，青少年若嘗試過電子菸，將來吸食一般菸品的機率將是普通人的六倍，且已有研究證實，吸食電子菸造成的肺損傷，遠大於傳統紙菸，基於保護國內青少年健康的立場，以及朝降低國內吸菸人口的目標，無論電子菸與加熱菸都應列入禁止項目。

反方代表則引用研究強調，電子菸的危害是建立在尼古丁、丙二醇、甘油等化學物質，但並非所有電子菸都有相同的危害物質，政府若再沒有科學證據的前提下禁止，是對人民自由的侵害，且是行政怠惰無法服眾。

出席的前立委認為，本次菸害防制法修法，牽涉到個人自由與國家權力行駛的界線，針對不確定的風險，國家究竟是要採取預警還是依比例原則進行規範，都必須思考到政府出手後會影響到的層面。

林清麗表示，自己從事菸害防制三十餘年，對於菸品一直都認為只有有害與無害的分別，從來都沒有減害的概念，董氏基金會為維護國人健康，敵人從來都只有菸商，呼籲外界勿聽信菸商減害的行銷手法。

郭斐然指出，經美國CDC調查指出，電子菸統計至今已有超過2800人住院，造成多人死亡，三分之一的病患需要插管，且不會只造成單一疾病，然而菸商熱愛用減害的方式為電子菸宣傳，或將其他同樣具有危害的物品一併拉入討論，這種方式絕非科學，民眾切勿聽信。

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