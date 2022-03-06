三民高中周彥農。（學生棒聯提供）

三民高中6日在110學年度高中木棒聯賽4強戰，靠著7局下單局灌進4分逆轉，以5比2擊敗大溪高中，繼94學年度後再度闖進冠軍戰，明天將與平鎮高中爭冠。

三民首局靠著對手保送、失誤及暴投先馳得點，兩隊1分差維持第7局發生變化，大溪趁著三民先發投手周彥農因局數限制無法再投之際，單局攻下2分逆轉。

好在三民緊急換上第3任投手洪敏暘踩住煞車，打線也在下半局立刻有所回應，1出局後，第9棒的林廷之敲安，接著鄭昭誠安打將大溪先發投手李韋弦打退場，蔡承融、陳堃益、郭俊麟連續安打，三民連5支安打攻下4分，再度要回領先優勢，雖然9局上一度碰上滿壘危機，但洪敏暘讓對手敲出再見雙殺，助隊暌違16年再闖冠軍戰。

三民過去在木棒聯賽隊史最佳成績是94學年度的亞軍，當時陣容中有蔣智賢、唐肇廷等主力，這次三民連2年打進4強，今年更是有機會挑戰隊史木棒聯賽首冠，三民總教練張榮勳賽後先感謝這4個階段，曾經與他們對戰過的隊伍，「因為他們讓球員一點一點累積經驗，才能打到今天的冠亞軍戰，這批球員鍥而不捨，最近調整都很努力。」

明天三民將碰上尋求4連霸的平鎮高中，張榮勳說：「就是放手一搏。壓力不在我們這邊，因為大家也知道對上他們，我們是比較不被看好的一方，也因為這樣小朋友更能放輕鬆打，所以也很有希望能跟平鎮打出一場不錯的球賽。」