不斷更新》俄羅斯停火 烏南大城搶命「9小時急撤40萬人」 17:222022/03/06 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄軍部隊達成協議，預計開始疏散區域內40多萬人民。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17:00 根據「半島電視台」（Al Jazeera）報導，馬立波（Mariupol）市長表示:「早前俄羅斯毀約違反了停火協議，恢復在南部戰略港市馬立波的進攻行動，現在我們將繼續執行疏散人民計畫。」 報導指出，俄軍部隊已達成協議，將在台灣時間16時至明日凌晨3時停火，屆時預計可在當地時間12時(格林威治標準時間10時)開始疏散區域內40多萬人民。 不斷更新》俄羅斯宣布停火 開放人道走廊 不斷更新》烏俄第三輪和平談判 預計週末登場 #俄烏戰爭 #港城 #烏克蘭 #南部 #毀約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》受不了英國制裁 俄羅斯宣布「嚴厲報復」 17:312022/03/05 國際 不斷更新》烏指逾1.1萬俄軍陣亡 俄稱毀2000座烏軍事設施 07:332022/03/06 國際 停火5小時 俄烏戰火暫歇？ 國際商品價格 急速瘋漲 04:102022/03/06 財經要聞 俄稱停火卻續轟 人道走廊推延疏散計畫 04:102022/03/06 國際大事 俄圍攻烏南港口心碎畫面曝光 父抱兒遺體痛哭 屍布沾滿血 10:552022/03/04 國際 航運大哥狂噴到171還能追？專家曝下周入手價 17:122022/03/05 財經 首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班 清晨抵杭州 08:462022/03/05 兩岸 《電腦設備》「三優股」佳世達 2月營收創同期新高 08:352022/03/04 財經 台積電高雄廠環評初審未過 預計4月二審 17:322022/03/04 生活 台南抓172線、175線噪音車 聲音照相建功 04:102022/03/04 地方新聞 大陸預計全年退稅減稅2.5兆人民幣 這小目標有何深意？ 17:242022/03/05 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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