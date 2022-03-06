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根據「半島電視台」（Al Jazeera）報導，馬立波（Mariupol）市長表示:「早前俄羅斯毀約違反了停火協議，恢復在南部戰略港市馬立波的進攻行動，現在我們將繼續執行疏散人民計畫。」

報導指出，俄軍部隊已達成協議，將在台灣時間16時至明日凌晨3時停火，屆時預計可在當地時間12時(格林威治標準時間10時)開始疏散區域內40多萬人民。