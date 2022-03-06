歐男頭頂「精液」怪異髮型，隨意在公寓樓梯間大小便。（民眾提供）

新北市中和區員山路某公寓住戶本月4日晚間欲外出用餐，在4樓樓梯間猛然聞到一股惡臭，瞥見地上竟有1團擦拭糞便的衛生紙，隨後更在1樓驚見一坨人屎，住戶食慾全消，調出監視器畫面，憤而向警方報案。警方見畫面中的拉屎男子後腦頭髮刻著「精液」，一眼認出是上月才因通緝被捕的40歲歐姓男子，警方已寄發通知書，通知歐男到案。

據了解，4日下午歐男先跑進公寓1樓樓梯間隨地大便，解決完後卻未直接離開，而是提著褲子雙腿開開往樓上走，到4樓停下後便掏出衛生紙擦拭，擦完就將衛生紙隨手丟棄在吳姓住戶門口，然後整理好衣褲，一副輕鬆模樣下樓離開。

晚間4樓吳姓住戶欲外出買晚餐，出門就被眼前景象所驚嚇，但立馬由驚嚇轉為憤怒，隨即調出樓梯間監視器畫面，直奔派出所提告拉屎男妨害名譽。

派出所員警見畫面中的拉屎男，頂著一頭粉紅色愛心及後腦勺刻著「精液」的怪異頭髮，馬上認出是上月才因竊盜通緝被捕的歐姓男子。 員警受理報案後，已通知歐男近日內盡速到案。