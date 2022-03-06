先前疫情期間公車減班，使駕駛薪水減少，導致駕駛紛紛轉職，現在疫情逐漸趨緩但駕駛卻短缺。（陳夢茹攝）

近2年受新冠肺炎疫情影響，公車駕駛紛紛轉職，各客運業駕駛短缺。業者徵才困難，除了祭出績效獎金外，更直接殺到駕訓班、榮民服務處招攬人才，盼趕緊補足駕駛缺額。

交通局表示，疫情期間公車駕駛屬於高風險染疫的工作，不少駕駛早已人心惶惶，加上民眾居家辦公，公車班次減班薪水縮水，使得公車駕駛紛紛轉往貨運業、營建業開大卡車等。有些客運業者會將遊覽車部的駕駛調來開市區公車，但因為對路線不熟悉，容易出現漏班、與民眾有摩擦等狀況。

統聯客運指出，過去1年約可應徵到2、30名駕駛，但這2年平均只有10人應徵，疫情期間搭公共運輸工具的民眾銳減，駕駛薪水也減少，當時營收最慘跌到剩3成，即便近期回升至7成，但海運、貨運業崛起影響整個就業市場，駕駛人才外流，讓客運業徵才雪上加霜。

桃園市就業服務處與統聯客運合作，1日到駕訓班開辦「客運業者駕訓班徵才專案」，業者直接殺到駕訓班駐點面試順利媒合6人。處長劉玉儀說，目前全市客運、遊覽車駕駛職缺有57個，客運業者駕訓班徵才專案會持續辦理，協助客運業者補足駕駛缺額。

「1月份的司機人數與去年同期少了30多人！」桃園客運表示，為留住人才，首先調整駕駛工時及工作模式減輕駕駛負擔，並於去年底檢討年終獎金及績效考核方式，具體提升甲等比例與績效獎金，以留住優秀駕駛。過去離職潮約莫出現在領完年終獎金後，但今年福利調升，離職人數雖有變少，但缺額還是很多。

桃園客運說，近期也加強徵才力度，由董事長帶領業務主管親自拜訪駕訓班主任及學校，於考照期間駐點招募並主動聯繫。特別的是更與桃園市榮民服務處洽談專案招募，將職缺資訊傳遞給退伍軍人，擴大辦理駕駛招募作業，近期也將配合市府辦理就業媒合，目前新進駕駛應徵有成長趨勢，上周一共面試7位駕駛。

交通局補充，桃園駕駛每月可加薪6000元，其中4000元為2或3級警戒期間的補助，另外2000元則是補貼9家市區客運業者2.63億元的票差，每月須提撥2000元薪資補助給駕駛，估計有829名駕駛受惠。