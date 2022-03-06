雲林縣口湖鄉「成龍溼地國際環境藝術節」10年轉型，藝術家長期駐村創作。（本報資料照片）

雲林縣口湖鄉成龍溼地由林務局以「生態休耕」方式保留，並與觀樹教育基金會合作，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，經過10年經營完成階段性任務，今年決定轉型主打產業推廣與環境教育，配合社區發展協會邀藝術家長期駐村，結合務實面與藝術創作永續發展。

成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，經觀樹教育基金會10年經營，每年邀各國藝術家進駐１個月設置裝置藝術，已成為雲林縣代表性的藝術村，也是台灣西南沿海重要的生態熱點，以及地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例。

觀樹教育基金會主任郭淑貞表示，10年來各國藝術家在成龍溼地的藝術創作，已讓成龍村成為在地化與國際化兼具的生態藝術村，有效帶動社區民眾參與以及社區營造意識。目前還有10餘組藝術創作留在溼地中，見證這10年的成果，但為了永續經營，有必要加以轉型。

未來基金會將以產業推廣與環境教育為主軸，進一步營造更多元的成龍溼地，產業推廣方面包括成龍物產販售「海口趴」市集、魚塭摸文蛤體驗、不抽地下水文蛤養殖等；環境教育有高腳屋「成龍溼地說書館」、成龍國小「成龍溼地偵探社」、國中小溼地生態產業參訪等。

郭淑貞指出，「成龍溼地國際環境藝術節」雖暫告一段落，但仍會引進藝術創作元素，今年由「成龍社區發展協會」邀1名加拿大藝術家長期駐村，以裝置藝術改造1間魚寮，讓藝術創作持續與地方連結，配合產業推廣與環境教育，更多元的發展成龍溼地與社區特色。