2022綠色生活悠遊節5日開幕，6日規畫辦桌活動席開80桌，菜色有別於以往的辦桌菜色，選擇在地食材、符合綠色環保行動理念的低碳料理。此外也頒發獎勵金給防疫消毒有功人，感謝消毒人員在疫情期間堅守前線的工作。

鄭文燦6日出席「2022綠色生活悠遊節低碳辦桌暨水環境巡守隊感恩餐會」，他表示，桃園是北台灣最大有機蔬菜生產供應地，位於蘆竹區的肉品市場更是全台最大的肉品拍賣場，竹圍漁港擁有新鮮漁獲，感謝餐會菜色由總鋪師簡境宏特別設計，以當地在地、不需要長途運輸的低碳食材為主。

鄭文燦點出，辦桌食材包括中壢鵝肉、平鎮鹹冬瓜、蘆竹蘆峰茶、復興竹筍、八德蕃茄等，選用在地新鮮食材，呼籲民眾在吃的同時可以為環境保護盡一份心力。

「疫情期間防疫消毒人員非常辛苦這次加發獎金！」鄭文燦指出，防疫消毒人員在疫情期間輪班出勤，消毒採檢站、接種站、車站、市場等人潮聚集熱區，總共消毒超過1萬5000個點，上月提出「防疫消毒有功人員獎勵計畫」，按照消毒出勤頻率頒發3000元、5000元、8000元不等獎勵金。

環保局補充，6日由12個區的代表人員先行頒獎，總計有257名防疫消毒人員能獲得獎勵金，其中有8成人員更是能拿到最高額的獎勵金8000元，感謝防疫消毒人員辛苦付出。

鄭文燦另提及，桃園有豐富的水資源環境，11條主要河川有8成納入巡護及認養範圍，民間團體組成66隊水環境巡守隊，還有1隊是由台灣晶圓美光科技公司所成立的企業水環境巡守隊，2660人一起守護水環境，市府會祭出鐵腕政策防治水汙染。