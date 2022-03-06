2022 IRONMAN 70.3 台東站女子組冠軍張嘉家。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022 IRONMAN 70.3 第二名張家豪。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022 IRONMAN 70.3 第二名張婷婷。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

2022 IRONMAN 70.3 台東站男子組冠軍謝育宏。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽讓「愛運動 動無礙」精神展現於三鐵賽事中。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽6日台東圓滿落幕，個人組張團畯刷新台東場賽道紀錄，台東縣長饒慶鈴6日在終點處迎接為他祝賀。而一般分齡組由謝育宏封王，鐵人三項由張嘉家摘后。今年也安排身心障礙選手以接力方式參與3項比賽，要讓「愛運動 動無礙」精神展現於三鐵賽事。

在眾人的歡呼聲中，個人組由曾獲「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍四連霸的張團畯衝過終點線，成功刷新I RONMAN 70.3台東場的賽道紀錄，饒慶鈴也特地為在終點為他配戴代表最高榮耀的花環慶賀及合影，鼓勵鐵人們持續自我突破。

一般分齡組在激烈的競爭過後，鐵人三項好手謝育宏以4小時12分46秒完賽拿下男子冠軍的殊榮，他在賽後表示，「感謝台東好天氣及場地，今天風大，自由車比較辛苦外，其他2項都還滿意，我很珍惜每次能參加比賽的機會！」。男子組第2、3名分別為張家豪4小時21分31秒、楊博智4小時22分56秒。

女子組台灣首位「百金鐵后」張嘉家則是以 4小時53分05秒的亮眼成績奪冠，姐姐張婷婷則獲總和第二名5小時15分19秒、許靜怡5小時18分42秒。

本次賽事還有熱愛運動的演員楊一展、藝人馬國畢、董事長樂團主唱「吉董」吳永吉共襄盛舉；其中「吉董」原是不諳水性的旱鴨子，為了參加賽事，還特別聘請張團畯苦練游泳；演員楊一展更是以5時39分37秒完賽。

積極推動身心障礙者也能享有友善運動權益的台灣師範大學特殊教育學系教授姜義村，本次也號召了知名作家蔡詩萍、小兒科醫師黃瑽寧、美女主播魏華萱等名人組成「愛運動・動無礙」身障接力組，陪伴因高雄氣爆案喪失雙腳的「羊角姐妹」妹妹陳姿予、現任聽奧羽球金牌球后的范榮玉，以接力方式參加IRONMAN 70.3 接力賽。

而台灣首位跑進全世界參賽門檻最高的波士頓馬拉松的視障跑者洪國展，也用行動證明，身心障礙者也能不受肢體限制，盡情享有運動的權利，並以成績6小時43分26秒完成所有項目挑戰。

賽後也送出 45 名「2022 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的門票資格，讓表現優異的選手代表台灣前往美國猶他州的聖喬治（St. George Utah USA）出賽，讓世界看見台灣。

饒慶鈴表示，台東縣風光明媚、氣候宜人，獲得鐵人三項組織青睞，終於在台灣民眾共同防疫的努力之下，重新回到台東森林公園、活水湖畔舉行賽事，讓鐵人們再次齊聚挑戰自我極限，也希望大家能夠每年相聚、體驗台東之美。