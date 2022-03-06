金曲歌王翁立友（右）與民進黨立委許智傑一起飆歌，紀念余登發與余陳月瑛。（林瑞益攝）

副總統賴清德6日出席余登發與余陳月瑛的紀念音樂會，他除推崇余家班對台灣民主的貢獻外，也覺得在俄羅斯侵略烏克蘭的當下舉辦此音樂會很有意義，他希望大家能一起保護台灣民主與台灣主權。

賴清德、高雄市長陳其邁等人出席紀念音樂會。賴清德致詞時說，此刻舉辦紀念音樂會有3個重大的意義，首先，要記取台灣早期的政治人物的犧牲奉獻，為了這塊土地，建立民主典範，要記取余登發與余陳月瑛的精神。

其次，如今有很多年輕人要競選市議員，這是很好的，因為政治需要年輕人的投入，但競選時要有余登發與余陳月瑛的精神，台灣的精神才能夠傳承下去，繼續堅強發展。

第三，過去數十年追求的是台灣民主，但未來還有一個使命，就是要保護台灣民主與台灣主權。賴清德說，他很高興代表蔡英文總統出席紀念音樂會，向余家班過去的犧牲奉獻表達感謝之意，希望大家一起打拼，讓台灣變得更好。

對於犧牲與奉獻，賴清德覺得這並不容易，因為需要勇氣，這分成兩類，一類是烏克蘭總統澤倫斯基的「慷慨犧牲」，面對俄羅斯的侵略，不逃走、與人民站在一起，不惜犧牲；余登發屬於「從容就義」，歷史學家稱其為台灣的野生政治家，余是台灣本土出生、長大與奮鬥，為台灣的發展與為人民打拚，展現強大的生命力。

賴清德還指出，台灣的民主有今天的成就，不是天上掉下來的、不付出辛勞就可以取得，這是一代又一代，用眾人的生命、鮮血與眼淚打拼、累積而來， 今天追思余登發老縣長與余陳月瑛，兩位是代表性人物。