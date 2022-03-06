民眾若長期搬重物容易造成腰椎受損，衛福部桃園醫院新屋分院物理治療師蔡侑倢指出，現今微創手術多運用在腰椎椎間盤突出、腰椎椎管腔狹窄、退化性椎間盤疾病等，因傷口小，所破壞的肌肉骨骼較少，建議民眾在手術過後可以進行4項簡單核心運動，有助身體恢復術前生活型態。

蔡侑倢分享案例，陳姓男子因長期搬重物造成左邊腰椎4、5節椎間盤突出產生腰痛，採用微創手術改善麻痛感。近年來微創內視鏡手術盛行，微創手術多數運用在腰椎椎間盤突出、腰椎椎管腔狹窄、退化性椎間盤疾病等，因傷口小，所破壞的肌肉骨骼較少，可讓病患短時間回復到術前生活型態，不會因為手術回復過程而造成日常生活不便。

蔡侑倢建議術後可進行4項簡單核心運動，先平躺於床上雙腳彎曲與肩同寬腳踩床，雙手擺放在頭部後側、腹部用力，讓背平貼再床上，尾骨往天花板翹起來感受肚臍找床約10秒鐘；平躺於床上雙腳彎曲與肩同寬腳踩床，雙手擺放在頭部後側，骨盆保持中立位，1隻腳抬起再抬另隻腳，維持90度約5秒，腳再慢慢放下。

蔡侑倢說，橋式運動可平躺於床上雙腳彎曲與肩同寬腳踩床，雙手平放身體兩側，骨盆保持中立位，將脊椎1節節抬離地面，至肩胛骨離開地面高度，維持約10秒，再慢慢放下回到起始位置；4足跪姿抬手身體須呈4足跪姿，雙手在肩膀下方，膝蓋在臀部對齊，脊椎保持一直線，一邊手抬起維持5秒。