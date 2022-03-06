每對情侶、夫妻的相處模式都不一樣，但若是彼此之間的情感付出沒有平衡，很可能就會引發問題。《搜狐網》命理專欄發文指出，生肖屬豬、虎、馬的女性甘願為了愛情奮不顧身，但這種態度反而容易寵壞另一半，把她們的付出都視作理所當然。

1、生肖豬

生肖屬豬的女生性格溫順且隨和，在愛情中往往是被動的那一方，她們比較缺乏主見，習慣將自己擺在順從的位置，只要對方說什麼，她們就會盡量滿足，久而久之就會將另一半寵壞，把一切視作理所當然，若對方做錯事情，也只要稍微道歉、哄一下，她們就會選擇原諒。

2、生肖虎

生肖屬虎的女生平時的個性大大咧咧，對任何事都表現出無所謂的態度，活得十分瀟灑自在，然而一遇到愛情，她們就會瞬間深陷其中、迷失自我，完全沉浸在幸福當中，除了另一半的優點，連缺點都可以無條件包容，為了愛她們可以奮不顧身，連私奔都不怕。

3、生肖馬

生肖屬馬的女生不太願意改變自己，卻願意為所愛的人付出一切，只要她們認定了對方，就沒有任何人可以說服她們放棄，不過這種為愛奮不顧身的態度很容易寵壞另一半，將所有付出都當作習以為常，若彼此發生爭執，對方也會說一切都是她們自願的。